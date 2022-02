„Wir wollen nach außen sichtbarer werden“

Matthias Rosenthal hat jetzt die Leitung des Stadtarchivs im Eichenpark übernommen

Langenhagen (ok). Der berufliche Background passt: Matthias Rosenthal ist studierter Historiker und zugleich gelernter Verwaltungsangestellter. Seit 1. Februar leitet der 40-Jährige das Stadtarchiv im Eichenpark, hat die Nachfolge von Heike Brück-Winkelmann angetreten, die die Institution vor 36 Jahren aufgebaut hat. Erinnerungskultur und Geschichtsvermitllung waren Schwerpunkte Rosenthals im Studium in Bielefeld und Berlin. In einem kleinen Museum in der Bundeshauptstadt hat er volontiert, konnte sich dort nach eigener Aussage von der Idee bis zur Umsetzung frei entfalten, auch, was Ausstellungen angeht. Der gebürtige Münsterländer , der in Tecklenburg, hat zum Beispiel die Ausstellung „Letters of Stone – das Schicksal einer jüdischen Familie“ kuratiert. Nachdem er zweieinhalb Jahre als One-Man-Show das Gemeindearchiv im schleswiig-.holsteinischen Rellingen betreut hat. Jetzt also Langenhagen, und Rosenthal freut sich auf die Aufgabe, die er zusammen mit seiner Kollegin Maja Wielinska (28), Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste angehen will. Eine dritte Kraft soll noch zeitnah kommen. Zunächst einmal müsse das komplett neue Team zusammenwachsen, sagt Rosenthal und sich im Archiv mit „gewachsenen Beständen und kulturgeschichtlichen Aspekten mit Fotos und Kartensammlungen“ zurechtfinden. Rosenthal betont auch, dass das Stadtarchiv Dienstleister für die Stadtverwaltung sei und nach bestimmten Aufbewahrungsfristen bewerten müsse, welches Schriftgut beispielsweise historisch interessant seien. „Die zunehmende Digitalisierung spielt dabei durchaus eine Rolle“, sagt Matthias Rosenthal. Das Stadtarchiv soll aber auch nach außen sichtbarer werden, etwa durch einen überarbeiteten Internetauftritt, einen Archiv-Blog oder auch ein Archivobjekt des Monats. Nach Terminvereinbarung stehe das Stadtarchiv grundsätzlich Jedermann für Recherchezwecke zur Verfügung. Das Magazin des Stadtarchivs befindet sich in der Keplerstraße. Eine Zusammenarbeit mit Schulen kann Rosenthal, der auch auf die Hilfe der Initiative GLIEM (Ganz Langenhagen ist ein Museum), sich durchaus vorstellen. Getreu seinem Lebensmotte: „Man lernt nie aus.“