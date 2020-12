"Wir wünschen eine gute Reise"

Interaktives Krippenspiel „to go“ in Godshorn Heiligabend 2020

Godshorn. In diesem Jahr organisiert die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde "Zum Guten Hirten" Godshorn ein ganz besonderes Krippenspiel, zu dem alle, die möchten, trotzdem eingeladen sind und auch teilnehmen können.In diesem Jahr dürfen alle mitmachen und sich in den erlaubten Gruppen auf den Weg durch Bethlehem begeben.Ab Dienstag, 22. Dezember, kann man sich die Wegbeschreibung auf der Website www.zum-guten-hirten.de herunterladen oder sich ab Mittwoch, 23. Dezember, als Ausdruck an der Kirche abholen.Alle, die mögen, können dann am 24. Dezember, Heiligabend, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in eigener Regie von zu Hause aus auf den Weg machen, um sich zunächst in die Steuerlisten von Kaiser Augustus einzutragen, die dann auch gleichzeitig zur Dokumentation der Teilnahme dienen. Wenn auch einige die Geschichte von Maria und Josef und dem kleinen Jesus schon kennen, so ist es vielleicht eine ganz neue Erfahrung einmal bei Wind und Wetter selbst durch „Bethlehem“ zu wandern, einige Wegstationen mitzuerleben und sich so Maria und Josef näher zu fühlen um schließlich gemeinsam im Stall mit der Krippe anzukommen und auch etwas mitnehmen zu können. „Wir sind sehr gespannt, und wünschen eine gute Reise“, wünschen die Organisatorinnen Claudia Baumgart und Maren Hartmann.