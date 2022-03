Wissenswertes zu Wildbienen und Co.

Ausstellung und Angebote der VHS Langenhagen

Langenhagen. In den nächsten Monaten ist im Bildungszentrum der Volkshochschule (im Eichenpark) eine Ausstellung über Wildbienen zu sehen, die öffentlich zugänglich ist und mit vorheriger Anmeldung auch für Gruppenangebote genutzt werden kann.Im Rahmen des Projektes „Wildbienen fliegen auf Niedersachsen“ des BUND- Landesverbandes Niedersachsen entstand diese Wanderausstellung. Auf drei Info-Wänden und einem Aktionselement erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes zum Lebensraum, der Lebensweise sowie den Besonderheiten der Wildbienen in Niedersachsen. Auch werden Schutzmaßnahmen und zahlreiche Bienenarten vorgestellt.Wer noch alte Handys hat, kann diese gerne beim Ausstellungsbesuch bei der vhs für die aktuelle Spendensammelaktion abgeben. Die VHS sammelt ab sofort gemeinsam mit dem NABU Langenhagen alte Handys, Smartphones oder auch Tablets, die von der Telefónica Deutschland Group recycelt werden. Für die gesammelten Altgeräte spendet Telefónica jährlich eine feste Summe, die in den NABU-Insektenschutzfonds fließt.Interessierte können darüber hinaus am 19. Mai in derVHS mehr über insektenfreundliche Gartenpflanzen in der Abendveranstaltung „Der Garten als Lebensraum für Biene und Co.“ erfahren. Weitere Information und die Anmeldung finden sich auf der Webseite der Volkshochschule: www.vhs-langenhagen.de. Fragen zur Ausstellung beantwortet Annika Eskera (0511/73 07-9 705, eskera@vhs-langenhagen.de)