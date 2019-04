Wo ist nur die Zeit geblieben?

Klassen nach 50 Jahren in Godshorn

Godshorn (ok).Wo ist die Zeit nur geblieben, wie schnell sind 50 Jahre vorbei? Jetzt trafen sich ehemalige Schüler der Grund- und Hauptschule Godshorn nach dem letzten Klassentreffen nach 25 Jahren im Harz wieder. Im Asia-Haus in Godshorn wurde einige Stunden lang in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit geschwelgt. Die gemeinsamen Fahrten, Ausflüge, Bühnenauftritte, Karnevalsfeiern oder lustige Streiche – alles war ein Thema. Alle stellten fest: Es war eine schöne Zeit. Und da alle "in die Jahre" gekommen seien, soll bis zum nächsten Treffen nicht wieder ein Vierteljahrhundert gewartet werden.