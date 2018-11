Wohnung komplett ausgebrannt

Feuerwehr rettet Bewohner über die Drehleiter

Langenhagen (ok). Komplett brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehren aus Langenhagen und Krähenwinkel waren mit insgesamt 25 Kräften und sieben Fahrzeugen unter der Leitung von Marcel Hofmann im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten unter Atemschutz agieren; Gerümpel vom Balkon und aus dem ausgebrannten Wohnzimmer entsorgt werden. Sie verhinderten aber, dass die Flammen auf das Geschoss darüber übergreifen konnten. Der Bewohner der Wohnung – ein älterer Mann – wurde über die Steckleiter gerettet.