Wünsche für den IKEP

Eine Umfrage für junge Menschen zwischen 7 und 27 Jahren

Kaltenweide. Bereits vor Eröffnung des Interkulturellen Erlebnisparks wurden Kinder und Jugendliche an der Planung beteiligt mit dem Ergebnis, dass sie den Platz gerne frei und selbstorganisiert nutzen möchten.Von der Eröffnung des IKEPs (Interkultureller Erlebnispark) vor rund 10 Jahren bis heute hat sich auf dem Platz viel getan: Inzwischen gibt es Workshop- und Ferienbetreuungsangebote sowie Aktionen der mobilen Jugendarbeit vor Ort und gerade startet ein Angebot der Offenen Tür.Doch wie wünschen sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Nutzung des Interkulturellen Erlebnisparks in Kaltenweide in Zukunft? Um dies herauszufinden, startet die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem 22. Juni eine zweiwöchige Befragung, die sich vornehmlich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Kaltenweide und Krähenwinkel richtet.Der Fragebogen kann im Befragungszeitraum vor Ort am IKEP (dienstags, donnerstags und freitags ab 15.30 Uhr) ausgefüllt werden. Zudem ist es auch möglich, online unter www.Kiju-Langenhagen.de an der Befragung teilzunehmen sowie über das Scannen eines entsprechenden QR-Codes auf Plakaten, die in den beiden Ortsteilen ausgehängt werden.