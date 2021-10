Wurstessen beim LMC

Langenhagen. Der Vorstand des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) lädt die Mitglieder zum Schlachtewurstessen ein. Treffpunkt ist am Freitag, 12. November, um 18 Uhr das Gasthaus Tegtmeier in Engelbostel. Anmeldungen sind bis 6. November möglich bei Detlef Noether, Telefon (0511) 77 45 76 oder 0160/ 97 34 90 70.

Der November-Clubabend findet am Donnerstag, 4. November, ab 19 Uhr im Restaurant Elektra statt.