yyyyyy

Langenhagen (ok). Sie sollte eigentlich schon im vorigen Jahr über die Bühne gehen, der Termin ist wegen der Corona-Pandemie aber verschoben worden. Die Senioren der Stadt Langenhagen wählen ihren Beirat. "Ab 60-Jährige können gewählt werden, sich aber auch wählen lassen", erläutert der Vorsitzende des Gremiums, Joachim-Horst Schorlies. Wer antreten will, kann sich als Einzelbewerber melden und braucht dann zehn Unterstützerunterschriften. Oder eine der 46 gelisteten gemeinnützigen Organisationen schickt ihn ins Rennen um einen der elf Plätze im Ältestenparlament. Acht Mitglieder des aktuellen Seniorenbeirates wollen übrigens weitermachen. Um die Delegiertenwahl gab es vor drei Jahren viel Diskussionen. Das Prozedere hat letztendlich dazu geführt, dass die damalige Vorsitzende nicht wieder angetreten ist. In diesem Jahr wird es eine Briefwahl geben, die Unterlagen sollen bis Ende September bei den Wahlberechtigten eingegangen sein. Schon zwei Wochen vorher müssen die Wahlvorschlöge dann bei der Wahlleitung eingegangen sein. Ausgezählt wird dann am Wahltag, 14. Oktober.