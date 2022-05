26. Mai: Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst

Langenhagen. In diesem Jahr wagen die Langenhagener Kirchengemeinden wieder einen gemeinsamen Gottesdienst am Himmelfahrtstag, 26. Mai.Der Gottesdienst für Langenhagen findet zentral auf dem Kirchplatz vor der Elisabethkirche statt. Beginn ist um 11 Uhr.Mit dabei ist die Band „Kreuz und Ton“ unter der Leitung von Mareike Königshofen.Die Predigt hält Gemeindereferent Michael Habel aus der katholischen Liebfrauengemeinde.Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gäste noch zum Verweilen eingeladen. Es gibt Bratwurst vom Grill und Getränke.