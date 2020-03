SCL mit 14 Turnerinnen zu den Bezirksmeisterschaften

Langenhagen. In Burgdorf finden am 14. und 15. März die Bezirksmeisterschaften im Altersklasse-Bereich, die Bezirksfinale im Niedersachsen- und Deutschland-Cup statt.In der Altersklasse zehn geht Liya Singin als Favoritin in den Wettkampf, sie trainiert sehr zielgerichtet und fleißig, so dass sie sich hoffentlich selbst belohnen wird. Am Stufenbarren turnt sie eine hervorragende Technik, an allen anderen hat sie sich stark verbessert.Die Altersklasse sieben ist mit vier Mädchen des SCL besetzt, in der Altersklasse acht gehen ebenfalls vier leistungsstarke Mädchen in den Wettkampf. Das Ziel ist für alle Mädchen sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren.Im Kürvierkampf der Elf- bis16-Jährigen sind fünf Turnerinnen von uns vertreten, die alle gute Chancen haben sich über vordere Plätze für die Landesmeisterschaften zu empfehlen, Nika und Femke, starten im Niedersachsen-Cup, Marwa, Laila und Jasmin im Deutschland-Cup. Die besten vier bei den Landesmeisterschaften, in den unterschiedlichen Altersstufen, können dann in die Ländermannschaften berufen werden.