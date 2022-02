Zielgruppe am besten erreichen

Themen-Abend digital – „Instagram für Organisationen – ein Einblick“

Langenhagen. Das digitale Seminar „Instagram für Organisationen – ein Einblick“ findet am Dienstag, 15. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Freiwilligenagentur lädt alle interessierten Vereine, Verbände, ehrenamtlich Engagierten, Mitglieder und Gemeinschaften aus Langenhagen und Umgebung zur digitalen Vorstellung des Themas herzlich ein.Anmeldeschluss ist der 13.Februar. Anmeldungen bitte bevorzugt per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter (0511) 73 07 -93 92.Teilnehmer: die Teilnehmerzahl ist auf 35 begrenzt, maximal eine Person pro Verein/Organisation/Einrichtung. Die Teilnahme ist kostenlos.Beschreibung/Inhalt: Facebook, Instagram und Co. spielen bei der Kommunikation eine immer wichtigere Rolle. Aber wie können kleine Vereine, Bürgerinitiativen oder Einrichtungen ihre Zielgruppe im Social Web am besten erreichen?Die Veranstaltung soll den Teilnehmern einen ersten Einblick in die Social-Media-Plattform „Instagram“ geben. Wie trete ich mit meiner Community in Kontakt? Welche Beiträge haben die besten Reichweiten? Und wie kann ich meine Inhalte sinnvoll planen?An technischer Ausstattung wird benötigt: PC/Laptop, Kamera, Mikrofon/HeadsetReferentin: Franziska Gähr (Bereich Presse und Kommunikation der Marketing Osnabrück GmbH, untedr anderem Betreuung des Instagram-Accounts mit ~10.000 Abonnenten)