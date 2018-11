Neue Zirkus-Show im Gemeindehaus am 10. November um 15 Uhr

Langenhagen. Der Langenhagener Kinder - und Jugendzirkus Hermine präsentiert unter dem Motto "Zirkus Hermine macht glücklich" am Sonnabend, 10. November, um 15 Uhr seine neue Zirkus-Show im Gemeindehaus der Elisabethkirche, Kirchplatz 7. Schlecht gelaunt? Traurig? Genervt?Dagegen ist Lachen die beste Medizin – gerade im grauen November. Die kleinen Clown-Zwerge vom Zirkus Hermine haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein bisschen mehr Glück und Freude in die Welt zu bringen. Aber das ist gar nicht immer so einfach.Da helfen nur viel Charme und ein tiefer Griff in die Trickkiste. Und für so manchen Muffelkopp wird das Leben erst dann wieder etwas rosiger, wenn er es über die eigene rote Nase hinweg betrachtet. "Zirkus Hermine macht glücklich" ist eine Zirkus-Show für Frohnaturen und Trauerklöße jeden Alters. Die Zirkusvorstellung ist kostenfrei. Eine Sitzplatzreservierung ist möglich unter zirkus-hermine@t-online.de. Einlass ist ab 14.30 Uhr.