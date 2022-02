Zirkus spielt im Kulturzelt

Vorstellungen laufen vom 26. Februar bis zum 6. März

Langenhagen (ok). In der Manege, auf der Bühne und in der Luft: Das zweistündige Programm des "Circus Showkolade" hat es wirklich in sich. Der Zirkus kehrt jetzt für Vorstellungen in seine "Heimat" zurück, ins Kulturzelt aufs ehemalige Grünwald-Gelände am CCL. Denn seine Spielstätte ist wegen des Wasserschadens im Theatersaal bis Juli an die Stadt Langenhagen für Kulturveranstaltungen vermietet worden. Zwischen Sonnabend, 26. Februar, und Sonntag, 6. März, laufen dort jetzt wieder Zirkusvorstellungen. Und zwar montags, freitags und sonntags , jeweils um 16 Uhr, am Sonnabend um 16 und 19 Uhr. Tickets zwischen zwölf und 18 Euro können jeden Tag ab 10 Uhr am Zirkuszelt gekauft werden. Für die Vorführungen gilt die aktuelle Corona-Verordnung.