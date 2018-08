Zoll ermittelt am Flughafen

Affenschädel und Antilopenhorn im Gepäck

Langenhagen. Am hiesigen Flughafen wurde dem Zoll am Sonnabend ein nachgesandter Koffer aus Namibia übergeben. Der Koffer war von Windhoek über Frankfurt/Main nach Hannover gelangt. Auch die Eigentümerin des Koffers aus Hannover war zuvor auf dieser Route gereist. Bei einer durchgeführten Röntgenkontrolle wurden die Zöllner dann stutzig. Auf dem Röntgenbild war ein Schädel zu erkennen. Der Koffer wurde geöffnet. Im Koffer befanden sich neben persönlichen Reiseutensilien der Besitzerin auch ein Schädel eines Schimpansen und ein Horn einer Antilope. Beide Gegenstände sind nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt. Die Einfuhr ist nur mit einer entsprechenden Geneh-migung möglich.Da diese Genehmigung jedoch nicht vorgelegt werden konnte, wurden der Schädel und das Antilopenhorn eingezogen.Die weiteren Ermittlungen gegen die Frau führt das Bundesamt für Naturschutz in Bonn.