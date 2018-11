13. November am Flughafen – von Vietnam nach Tibet

Langenhagen. Die Veranstaltungsreihe „Planetview“ am Flughafen gibt spannende Berichte und Fotos von Abenteurern, Buchautoren und Fotografen. Am Dienstag, 13. November, ist einer der außergewöhnlichsten Abenteurer unserer Zeit zu Gast: „Globerolli“ Andreas Pröve! Er präsentiert seine spannende Geschichte einer mehr als 5.000 Kilometer langen Reise zu den Quellen des Mekong.Andreas Pröve ist immer auf der Suche nach den Grenzen des Machbaren und hat sich ein hohes Ziel gesetzt: eine Rollstuhlreise an den Ufern des heiligen Stroms. Der Mekong verbindet buddhistische Länder miteinander, ist Lebensgrundlage von Millionen von Menschen und zählt mit seiner einzigartigen Flora und Fauna zu den biologisch reichsten Flussläufen der Erde. Rund 120 Gäste haben die Gelegenheit, den Planeten Erde aus ganz neuen Blickwinkeln kennenzulernen. Die Eventlocation „Cockpit“ befindet sich direkt gegenüber des Skylight in der Ebene fünf zwischen Terminal A und B.Beginn der Veranstaltungen ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 13,50 Euro. Ermäßigt 11,50 Euro. Tickets gibt es online auf www.planetview.de und im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza, Abflugebene zwischen Terminal A und B.Die weiteren Vorträge entführen die Besucher nach Kuba, Namibia, Neuseeland und Schottland.Informationen zu den Vorträgen und Terminen finden Sie auf www.hannover-airport.de .Die Termine im Überblick:13. November: Von Vietnam nach Tibet – Andreas Pröve;3. Dezember: Kuba – Bruno Maul;15. Januar: Namibia – Beppo Niedermeier;12. Februar: Neuseeland – Petra & Gerhard Zwerger;7. März: Schottland – Gereon Roemer.