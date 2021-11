Kranzniederlegungen und Gedenkzeremonien

Langenhagen. In Langenhagen und den Ortschaften finden alljährlich Gedenkfeiern zu Ehren der Millionen Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft statt.Aufgrund der aktuellen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie finden auch in diesem Jahr am Sonnabend sowie am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, die Gedenkfeiern nur unter eingeschränkten Bedingungen statt.Statt der traditionsreichen Gedenkveranstaltungen werden, als äußeres Zeichen der Stadtverwaltung sowie dem Rat der Stadt Langenhagen, an den Mahnmalen und Gedenksteinen, zum Teil ohne Begleitprogramm, Kränze – in stillem Gedenken – niedergelegt. Für alle Teilnehmer an den Gedenkfeiern gelten die aktuellen Corona-Verordnungen sowie die vorgegebenen Sicherheitsabstände.Mahnmal Kastanienallee/FeldstraßeAm Sonnabend, 13. November, findet am Mahnmal Kastanienallee / Ecke Feldstraße keine Gedenkfeier statt. Eine Vertretung des Schützenvereins Brink sowie der Verwaltung werden um 18 Uhr Kränze zum Gedenken niederlegen.Ehrenmal an der ElisabethkircheIm Anschluss an den Gottesdienst wird am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr in der Elisabethkirche wird eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag stattfinden. Superintendent Holger Grünjes und Bürgermeister Mirko Heuer werden gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken. Danach wird die Kranzniederlegung, die durch eine Abordnung des Blasorchesters Langenhagen musikalisch begleitet wird, erfolgen. Die Gottesdienstbesucher können – wenn persönlich gewünscht – an der Gedenkfeier teilnehmen. Die Besucher werden gebeten auf die notwendigen Sicherheitsabstände zu achten und eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.Denkmal auf dem Alten Friedhof ImhoffstraßeEine Vertretung von Rat und Verwaltung wird am Sonntag, 14. November, um 12 Uhr am Mahnmal des Friedhofes (Karl-Kellner-Straße / Ecke Imhoffstraße) eine kurze Gedenkfeier abhalten. Eine Abordnung des Blasorchesters Langenhagen wird die Zeremonie musikalisch begleiten.Denkmal Stele RathausinnenhofDie Kranzniederlegung erfolgt am Denkmal im Rathausinnenhof am Sonntag, 14. November, gegen 10 Uhr in aller Stille.EngelbostelVertreter des Ortsrats Engelbostel werden am Sonntag, 14. November, mit Abgeordneten von Vereinen und Verbänden der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedenken. Die Zeremonie am Ehrenmal ( Teichweg ) beginnt mit der Kranzniederlegung um 9.30 Uhr. Der Back to Church Chor und die Bläsergruppe des Schützenvereins Engelbostel werden die Gedenkstunde musikalisch umrahmen. Einwohnerinnen und Einwohner sind, unter Einhaltung der Abstandsregelungen, herzlich eingeladen.GodshornIm Rahmen des Gottesdienstes, werden in der Kirche „Zum Guten Hirten“ am Sonntag, 14. November, um 10 Uhr, Pastor Falk Wook und Ortsratsmitglied Ulrich Müller Worte zum Volkstrauertag sprechen. Die Kranzniederlegung wird im Anschluss an den Gottesdienst vorgenommen. Auf die übliche Gedenkfeier am Ehrenmahl mit den örtlichen Vereinen und Verbänden sowie der Bevölkerung wird auch in diesem Jahr verzichtet.KaltenweideFür Sonnabend, 13. November, um 18 Uhr – dem Vorabend des Volkstrauertages – lädt der Ortsrat Kaltenweide am Ehrenmal auf dem Friedhof Kaltenweide zu einer Gedenkstunde ein. Neben Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Vereine und Verbände sind auch Einwohnerinnen und Einwohner, unter Einhaltung der Abstandsregelungen, herzlich eingeladen an der öffentlichen Gedenkfeier teilzunehmen. Die Gedenkansprachen halten Pastorin Ulrike Thiele und der Ortsbürgermeister. Musikalisch begleitet wird die Feierstunde vom Young Spirit Orchestra (YSO).SchulenburgFür Sonntag, 14. November, lädt der Ortsrat Schulenburg mit den Vereinen und Verbänden zu einer Gedenkstunde ein. Diese beginnt mit der Kranzniederlegung um 9.00 Uhr am Ehrenmal. Einwohnerinnen und Einwohner sind, unter Einhaltung der Abstandsregelungen, herzlich eingeladen. Die Bläsergruppe des Schützenvereins Engelbostel wird die Gedenkstunde musikalisch umrahmen