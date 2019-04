Zu Gast in der expert-Zentrale

15 Kinder und Jugendliche schnuppern Berufsluft

Langenhagen. Der Zukunftstag bedeutet für viele Kinder und Jugendliche die erste Berührung mit dem Berufsleben: So auch für die insgesamt sechs Mädchen und neun Jungen, die kürzlich die expert-Zentrale in Langenhagen besuchten. Hier hatten die Elf- bis 17-Jährigen Gelegenheit, sich aus erster Hand über verschiedene Berufsbilder zu informieren und das Unternehmen samt Lager auf spielerische Weise zu erkunden.Die Langenhagener Elektrofachhandelskooperation veranstaltet bereits seit 2012 den Zukunftstag in der Unternehmenszentrale, ermöglicht aber bisher nur expert-Angehörigen eine Teilnahme. Aufgrund der wachsenden Anzahl externer Anfragen hält Klaas H. Marquardt, Geschäftsbereichsleiter Personal, eine baldige Öffnung für interessierte Kinder und Jugendliche aus der Region aber für vorstellbar: „Wir denken seit letztem Jahr sehr konkret darüber nach, unsere Tore am Zukunftstag auch für Externe zu öffnen und werden das bis zum nächsten Termin entscheiden.“ Der expert-Gruppe, die fachkundige Beratung und erstklassigen Kundenservice zu ihren Stärken zählt, ist die Ansprache junger potenzieller Fachkräfte ein besonderes Anliegen: „Die Teilnahme am Zukunftstag ist für uns eine gute Gelegenheit, uns als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und junge Menschen für die Handelsbranche zu begeistern“, ergänzt Marquardt.Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde der Zukunftstag bei expert auch diesmal von zwei Auszubildenden organisiert. Simon Meyer und Luca Speier, beide angehende Groß- und Außenhandelskaufleute, haben dafür viel Zeit und Kreativität eingebracht. „Dass wir als Azubis diese Aufgabe übernehmen und anderen jungen Leuten unseren Arbeitgeber vorstellen dürfen, finde ich klasse“, freut sich Simon Meyer. Gemeinsam führten die beiden Auszubildenden die 15 Gäste durch den Zukunftstag, an dem neben einem Besuch des Lagers auch eine Rallye durch die expert-Verwaltung auf dem Programm stand. Zusätzlich hatten die Kinder und Jugendlichen Gelegenheit, sich über die verschiedenen Ausbildungsgänge und das Duale Studium bei expert zu informieren. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer ein Zertifikat und einen x-förmigen Anstecker aus der aktuellen „expert-EXTRA“-Kampagne.