Zu jedem Bild ein Buch dazu

Galerie Depelmann an der Walsroder Straße hat eigenen Verlag

Krähenwinkel (ok). Das ist untrennbar miteinander verbunden: Wer in der Galerie Depelmann an der Walsroder Straße ein Bild kauft, bekommt gleich ein Buch mit dazu. „Wir liefern dann die Informationen über den Künstler gleich dauerhaft mit“, sagt Galerist Hargen Depelmann. 95 Bücher hat er im Laufe der Jahre herausgegeben, über jeden seiner insgesamt 26 Künstler mindestens, über viele sogar zwei oder drei. Darunter zum Beispiel auch die deutsche Auflage über italienische Künstler wie Marini, Santomaso oder Paladino. Liesa und Hargen Depelmann haben sich in mehr als 40 Jahren eine Menge aufgebaut, gehören in Sachen Bildern und Skulpturen sicherlich zu den ersten Adressen in Deutschland. Renommierte Künstler geben sich in Krähenwinkel regelmäßig die Klinke in die Hand, und Hargen Depelmann ist viel auf Messen im In- und Ausland unterwegs. Der Verlag Depelmann hat auch schon vier Handbücher der Editionen über Grafiken als Nachschlagewerke herausgebracht und darüber hinaus Bände zu Geburtstagen im Fünf-Jahres-Abstand. Wer Interesse an Literatur über Kunst hat, muss aber nicht unbedingt ein Bild erstehen. Depelmann verkauft die Bücher auch gesondert. Bei Interesse bitte einfach unter der Telefonnummer (0511) 73 36 93 melden. Oder zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends zwischen 10 und 18 Uhr an der Walsroder Straße 305 vorbeischauen. Mehr Infos unter www.depelmann.de.