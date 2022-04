Zukunftsgerecht bauen und leben

Grüne präsentieren „Ecovillage“ im Kulturzelt

Langenhagen. Ökologisch orientierter bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, das immer drängender wird. Daher hatte der Langenhagener Ortsverband der Grünen jetzt zur Information über das Wohnprojekt „Ecovillage“ eingeladen. Hans Mönninghoff, ehemaliger Umwelt- und Wirtschaftsdezernent der Landeshauptstadt Hannover und jetzt ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender der ecovillage hannover eG referierte über das auf dem hannoverschen Kronsberg entstehende Wohnquartier.Vor drei Jahren gab es nur die Idee, inzwischen eine Genossenschaft mit 800 Mitgliedern und im Juni 2022 einen ersten Prototyp auf dem Baugelände. Rund 1.000 Einwohner werden einmal in dem fünf Hektar großen Baugebiet in den geplanten 500 Wohneinheiten leben; davon rund die Hälfte im sozialen Wohnungsbau bei festgelegten Mieten von 5,60 Euro bis 7.20 Euro pro Quadratmeter, öffentlich gefördert, die andere Hälfte frei finanziert zu rund elf Euro pro Quadratmeter. Größer als 60 Quadratmeter soll eine Wohnung für zwei Personen nicht werden. Darin eingeschlossen sind die Gemeinschaftsbereiche. Bezahlbarkeit durch Suffizienz ist das Ziel.Die mehr als 60 Teilnehmenden im Kulturzelt Langenhagen hatten großes Interesse an dem Bericht über den Entstehungsprozess, die ökologische Bauweise, die Möglichkeiten zur Akquirierung von Fördermitteln sowie dem Wohnprinzip der Genügsamkeit auf kleinstem Raum.Ob auch in Langenhagen oder in der weiteren nördlichen Region Hannover ein ähnliches Wohnprojekt entstehen kann, hängt von vielen Faktoren ab, vor allem von einer Initiative mit Organisationskraft und der Unterstützung der Stadt, eine solche außergewöhnliche Wohnform in Langenhagen zu ermöglichen. Lebhaft wurden die Themen Erbpacht, sozialer Wohnungsbau und auch generationengerechtes Bauen diskutiert. „Wir sind froh und dankbar, dass diese Veranstaltung im Kulturzelt einige Wahlziele der Grünen direkt angesprochen hat,“ so der Vorsitzende Rolf Linnhoff, „ob nun Generationengerechtigkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit, sozialer und bezahlbarer Wohnraum, ökologische Bauweise, Erbpacht, Tauschstationen für Werkzeuge im Quartier und vieles andere mehr, alles in Allem sehr interessante Informationen, wie man zukunftsorientiert bauen und leben kann.“An dem lebhaften Abend gab es ebenso eine erste Möglichkeit, Tobias Redlin als den Grünen Landtagskandidaten für den Wahlbezirk Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen für die im Herbst 2022 anstehende Landtagswahl kennen zu lernen.