Regionale Gottesdienste zum Weltgebetstag

Langenhagen7wedemark. Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Sorge in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit; gleichzeitig erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den wohlhabenden Industriestaaten. Dennoch steht der Weltgebetstag 2022 unter der Mut machenden Überschrift „Zukunftsplan: Hoffnung”, der zugehörige Bibeltext ist in Jeremia 29,14 zu finden: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden …“Der diesjährige Weltgebetstag wurde in England, Wales und Nordirland vorbereitet: Eine Gruppe von 31 Frauen im Altern zwischen Anfang 20 und über 80 aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen im Vereinigten Königreich wählte gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder aus. Die Frauen laden dazu ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen; sie erzählen von ihrem Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Mit den Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen darüber hinaus auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.Im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen wird der Weltgebetstag am Freitag, 4. März, mit mehreren Gottesdiensten gefeiert. In der Wedemark lädt das ökumenische Vorbereitungsteam für 18 Uhr in die St.-Martini-Kirche in Brelingen ein – dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kreativ gestalteter Gottesdienst mit Einblicken in gesellschaftliche Fragen, mit spirituellen Impulsen und viel Musik von einer Gruppe um Melanie Weißkichel. Die Veranstalterinnen bitten darum, den Status geimpft oder genesen nachzuweisen, Abstände einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen. Mit Maske darf im Gottesdienst gesungen werden.In der Region Langenhagen feiern Christinnen und Christen den Weltgebetstag mit einem Gottesdienst am 4. März um 18 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg.