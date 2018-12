Zum 44. Mal klingende Weihnachtsgrüße

Blasorchester Heiligabend wieder an der Elisabethkirche

Langenhagen (kr). Der Musiktitel „Alle Jahre wieder“ zählt nicht nur zu den bekanntesten deutschen Weihnachtsliedern, sondern ist auch das Motto einer beliebten Veranstaltungsreihe, die das Langenhagener Echo nun schon seit 44 Jahren mit dem Blasorchester der Stadt Langenhagen als klingenden Weihnachtsgruß unserer Zeitung immer am Heiligabend auf dem Theissenplatz gegenüber der Elisabethkirche durchführt. Auch in diesem Jahr musiziert dort am Montag, 24. Dezember, unter der Leitung von Gero Kretschmer von 17 bis 18 Uhr eine 20-köpfige Bläserformation. Und es ist schon Tradition, dass zum Auftakt des Konzerts „Alle Jahre wieder“ erklingt. Der Text zu dieser Komposition wurde 1837 von Wilhelm Hey verfasst. Die heute gespielte eingängige Melodie stammt von Friedrich Silcher. Zu den weiteren Liedern zählen unter anderem „Ihr Kinderlein kommet“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „O du Fröhliche“, „Stille Nacht“, „Jingle Bells“, „Feliz Navidad“ und das österreichische Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ (es wird schon gleich dunkel).Der Start dieser von Echo-Chef Walter Raap und dem damaligen Blasorchester-Leiter Ernst Müller initiierten Veranstaltungsreihe erfolgte am 24. Dezember 1975. Beim allerersten Auftritt des Blasorchesters kamen zwei kleinere Ensembles an wechselnden Standorten zwischen Hindenburg- und Bahnhofstraße zum Einsatz. Die tolle Resonanz in der Bevölkerung beflügelte den Veranstalter, die klingenden Weihnachtsgrüße jährlich zu wiederholen. So fanden die Platzkonzerte auch vor der Emmauskirche am Sonnenweg und an der Zwölf-Apostel-Gemeinde am Weserweg statt. Bald verlagerte sich das Echo-Weihnachtskonzert zur Elisabethkirche. Der gegenüber gelegene zentrale Theissenplatz hat sich längst als ideale Spielstätte für musikalische Aktivitäten erwiesen. Für viele Einwohner ist der Heiligabend-Termin längst zu einem Pflichtbesuch geworden. Sie nutzen ihn auch gerne, um sich festlich auf die abendliche Bescherung einzustimmen. Und wie ginge das besser als mit weihnachtlicher Blasmusik, live interpretiert von einem hervorragenden Ensemble.