Zum 45. Mal klingende Weihnachtsgrüße

Heiligabend wieder Aktion von ECHO und Blasorchester

Langenhagen (kr). Das hat wirklich schon Tradition: Nun schon zum 45. Mal übermittelt das Langenhagener ECHO am 24. Dezember klingende Weihnachtsgrüße an die Einwohner dieser Stadt. Und von Anfang an übernahm das Blasorchester der Stadt Langenhagen den musikalischen Part dieser beliebten Veranstaltung, die auch in diesem Jahr von 17 bis 18 Uhr gegenüber der Elisabethkirche stattfindet. Unter der Leitung von Gero Kretschmer musiziert eine 20-köpfige Formation des Orchesters. Es erklingen die schönsten deutschen Weihnachtslieder und internationale Weisen. Und es ist schon guter Brauch, dass zum Auftakt des Konzerts „Alle Jahre wieder erklingt“. Diese weltberühmte Komposition von Friedrich Silcher, zu der Wilhelm Hey 1837 den Text verfasste, ist längst auch das Motto dieses ECHO-Events. Zu hören unter anderem auch „Ihr Kinderlein kommet“, „O du Fröhliche“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, „O Tannenbaum“ sowie „Jingle Bells“ und „Feliz Navidad“. Der Start dieser vom ehemaligen ECHO-Chef Walter Raap und Musikdirektor Ernst Müller initiierten Veranstaltung erfolgte am 24. Dezember 1975. Gespielt wurde Heiligabend zunächst von zwei Besetzungen an wechselnden Standorten, später auch direkt vor verschiedenen Kirchen. Der gegenüber der Elisabethkirche gelegene zentrale Theissenplatz hat sich längst als ideale Spielstätte für die musikalsichen Aktivitäten erwiesen. Für viele Bürger ist der Heiligabend-Termin längst zu einem Pflichtbesuch geworden. Sie nutzen ihn zur Einstimmung auf die abendliche Bescherung. Und wie ginge das besser als mit weihnachtlicher Blasmusik , interpretiert von einem hervorragenden Ensemble.