Zum ersten Geburtstag gibt es tolle Angebote

Wasserwelt Langenhagen bietet Besuchern buntes Programm im Oktober

Langenhagen. Wofür braucht ein Schwimmbad ein Untergeschoss? Was passiert beim Deutschland-Cup des Deutschen Rennrutschen-Verbandes? Wie groß ist die Saunalandschaft der Wasserwelt Langenhagen? Wer Antworten auf diese und andere Fragen sucht, sollte im Oktober das Programm des Sport- und Erlebnisbades an der Theodor-Heuss-Straße gut im Blick haben. Die Wasserwelt Langenhagen feiert diesen Oktober ihr einjähriges Bestehen mit zahlreichen tollen Aktionen.Beim Tag der offenen Tür im Saunabereich am 6. Oktober können sich Interessierte von 10 bis 15 Uhr von der Angebotsvielfalt im Saunabereich überzeugen. Ein Rahmenprogramm mit Livemusik sowie leckere Speisen runden den Ausflug in die Saunalandschaft ab. Um 16 Uhr beginnt der Saunabetrieb mit einem besonderen Aufgussprogramm. Gäste zahlen an diesem Tag nur fünf Euro für den Saunabesuch.Einen spannenden Blick hinter und unter die Kulissen gibt es am 12. und 26. Oktober jeweils um 14 und 17 Uhr bei den Technik-Führungen. Bei einem „Spaziergang“ unter den Becken lernen die Teilnehmer viel Interessantes und Wissenswertes über den Schwimmbadbetrieb.Wer schon einmal wie eine Meerjungfrau schwimmen wollte, kann sich am 13. und 27. Oktober seinen Traum erfüllen. Die Mermaid-Kurse werden vom Profi-Team der Sauerland-Nixen organisiert."Auf die Plätze fertig los" heißt es am 13. Oktober. Dann findet auf der knapp 100 Meter langen Reifenröhrenrutsche in der Wasserwelt die Qualifikationsrunde des dritten Deutschland-Cups des Deutschen Rennrutschverbandes statt. Von Jung bis Alt, jeder kann mitmachen.Am 14. und 26. Oktober werden Sauna-Anfänger oder -Interessierte von einem erfahrenen Sauna- Guide in die Welt des Saunierens eingeführt und begleitet. Fragen, wie ein Saunagang ablaufen sollte oder warum ist die Abkühlung wichtig ist, werden bei der Schnuppersauna beantwortet.Im gesamten Geburtstagsmonat Oktober hat das Team der Wasserwelt noch weitere Überraschungen vorbereitet, vorbei schauen lohnt sich. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen und besonders zu den erforderlichen Anmeldungen sind auf der Website www.wasserwelt- langenhagen.de erhältlich.