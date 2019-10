Zum Gedenken der Verstorbenen

Lichterfest des Hospizvereins am Sonntag, 3. November

Langenhagen. Am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr ist es wieder soweit, der Hospizverein begeht das Lichterfest zum Gedenken an die Verstorbenen begehen.Zum dritten Mal findet das Lichterfest in der Emmauskirche statt. So ist nunmehr aus der Idee eine Tradition geworden. Ebenfalls wieder dabei ist die Harfenistin Laura Krajewski, sie wird das Lichterfest mit einfühlsamen Harfenklängen untermalen. In diesem feierlichen Rahmen möchte der Hospizverein zusammen mit Ihnen der Verstorbenen gedenken.Es ist ein wichtiges Ritual, nicht nur für die Angehörigen Verstorbener, sondern auch für die ehrenamtlichen Hospizler, die Menschen in ihrer letzten Lebenszeit begleiten.