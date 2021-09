"Zum guten Trainer machen dich deine Mädchen"

Zertifikat für DTB-Talentschule bis 2024 verliehen

Langenhagen (ok). Neues Gütesiegel für die DTB-Talentschule und damit auch für deren Leiter Willi Osing. Seit 15 Jahren werden in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule weibliche Talente im Alter zwischen sechs und zehn Jahren nach Sichtungen ausgebildet und gefördert. Osing stolz: "Viele Mädchen von uns sind schon in den Landes- oder sogar Bundeskader gekommen." Hohe Ansprüche, die nur durch eine große Trainingsintensität erreicht werden können. Dafür steht die DTB-Talentschule schon seit 2011. Osing: "Pro Durchgang fangen etwa 40 Kinder an, 20 bleiben übrig." Osing selbst besitzt die Trainer-B-Lizenz, ihm zur Seite stehen füng weitere qualifizierte Übungsleiter sowie Helferinnen, die allesamt für anspruchsvolles, aber auch zielführendes Training stehen. Und Osing weiß: "Zum guten Training machen dich deine Mädchen." Die Verleihung des Zertifikates wäre eigentlich 2019 schon fällig gewesen; Corona hat der Aktion allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist sie nachgeholt, und das Gütesiegel gilt bis 2024