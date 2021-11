Christoph Koziol ist wieder ein Scorpion

Mellendorf/Langenhagen. Sechs Jahre hatte er für die Scorpions auf dem Eis gestanden, ehe er zu Saisonbeginnzum Herforder EV wechselte. „Jetzt ist Christoph wieder zurück in der Scorpions-Familie und wir freuen uns sehr“, so Coach Tobias Stolikowski und Sportchef EricHaselbacher übereinstimmend.Schon heute Abend in Hamburg beim Spiel der Scorpions gegen die Crocodiles wirdChristoph Koziol die Schlittschuhe wieder für die Scorpions schnüren.