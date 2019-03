Beim DRK Langenhagen gemeinsam Blutspenden

Langenhagen. Bei der Blutspende des DRK Langenhagen im Februar begrüßte Gisela Hauers das Ehepaar Voigts; die beiden haben zusammen 305 Mal Blut gespendet. Diese Anzahl von Blutspenden ergaben sich aus der 100. Spende von Sieghild Voigtsund der 205. Spende von Manfred Voigts. Das DRK Langenhagen ist stolz auf so treue Spender und sagt danke! Beide versprachen weiterhin regelmäßig an denBlutspendeterminen teilzunehmen. Die nächste Blutspende beim DRK Langenhagen istam Dienstag, 19. März, von 16 bis 9:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße 97. Für die Spender steht eine ein leckeres Buffet und heiße Suppe bereit.