Zwei besondere Premieren

Neujahrskonzert der Langenhagener Sinfoniker am 18. Januar

Langenhagen. Der Verein win und die Emmausgemeinde Langenhagen freuen sich über eine besondere Premiere: Unter der musikalischen Leitung von Ernst Müller und Harald Sandmann spielen die Langenhagener Sinfoniker ihr Neujahrskonzert erstmalig in Langenhagen. Am Sonnabend,18. Januar, beginnt um 16 Uhr das Konzert der Langenhagener Sinfoniker in der Kirche der Emmausgemeinde am Sonnenweg 17. Und auch das ist eine Premiere! Denn das Neujahrskonzert des Dirigenten Ernst Müller findet erstmalig in einer Kirche statt – und ist zudem kostenfrei. Einlass ist ab 15.30 UhrDas Hauskonzert des Prinzen von Hannover spielt mit allen Solisten Werke von Bach, Händel, Mozart, Wagner, Strauß und Lehar. Moderator Detlef Leonenko führt durch den Abend. Die Schirmherrschaft übernimmt SKH Heinrich Prinz von Hannover.„Das ist ein besonderes Konzert für die Langenhagener, aber vor allem für die Wiesenauer.“, sagt Claudia Koch, die für den Verein win den Quartierstreff Wiesenau vertritt. Gemeinsam mit Pastorin Sabine Behrens bereitet sie die Veranstaltung vor. Beide bedanken sich bereits im Vorfeld für das Engagement der Musiker und des Initiators Ernst Müller, der auf die Kirchengemeinde und den Verein zugekommen ist. „Ein kostenfreies Konzert dieser Klasse ist eine sehr großzügige Geste und ein Gewinn für das Quartier Wiesenau! Hier spielt ziemlich viel Musik, an diesem Abend aber ganz besondere!“ Nach dem Konzert sind die Gäste zu einem Getränk eingeladen.