Zwei Big Bands üben Schulterschluss

ECHO verlost fünfmal zwei Tickets für den 22. Februar

Langenhagen (ok). Zwei Big Bands auf einer Bühne: Die FTO Bigband Langenhagen unter der Leitung von Christoph Grages und das Swingorchester Hannover unter der Leitung von Volker Schulz reisen mit Ihnen durch die Welt der berühmten Jazzorchester von Glenn Miller und Count Basie bis hin zu Maynard Ferguson und Peter Herbolzheimer.Umrahmt wird das abwechslungsreiche Programm von Geschichten rund um die großen Big Bands und ihre charismatischen Bandleader.Termin: Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal. Der Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf – unter anderem in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL – zwölf Euro. Wer dieses musikalische Erlebnis zum Nulltarif haben möchte, schreibe bitte bis nächsten iMittwoch, 20. Februar, eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de. Stichwort: Big Bands. Das ECHO verlost in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter fünfmal zwei Tickets.