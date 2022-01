Zwei Drittel Moderna - ein Drittel Biontech

Impfaktion im Rathaus soll wiederholt werden

Langenhagen. Jetzt haben sich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, insgesamt 168 Menschen im Rathaus Langenhagen gegen Corona impfen lassen. Etwa zwei Drittel von Ihnen erhielten den Impfstoff von Moderna, ein Drittel wurde mit Biontech geimpft.Die Möglichkeit, die Impfstation im Rathaus aufzumachen, hatte sich vergangene Woche kurzfristig ergeben. "Ich freue mich, dass die spontan eingerichtete Impfstation im Rathaus so gut angenommen wurde. Die Nachfrage bestätigt uns, dass wir das wiederholen und die Infrastruktur erneut nutzen sollten. Mit ein wenig mehr Vorlauf können wir beim nächsten Mal vielleicht auch Kinder ab fünf Jahren impfen", sagt Bürgermeister Mirko Heuer.In diesem Zusammenhang wiederholt Heuer seine Aussage, dass er alle Hebel in Bewegung setzen wird, um Impfungen möglich zu machen. Denn er sei davon überzeugt, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen sollten. Nur so könnten alle gemeinsam die Pandemie so schnell wie möglich hinter sich lassen, sich wieder ohne Weiteres treffen und ins Theater, auf Konzerte oder in Restaurants gehen.