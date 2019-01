Dagmar Janik und Ulrike Tarras-Stoellger geehrt

Kaltenweide (ok). Für zwei Mitglieder des Kaltenweider Ortsrates, die zehn Jahre und länger mit dabei sind, gab es in der jüngsten Sitzung die Ehrennadel des Ortsrates. Dagmar Janik (SPD) gehört dem Gremium seit zehn Jahren an, und Ulrike Tarras-Stoellger (CDU) ist nach eigenen Angaben seit 13 Jahren mit von der Partie. Aus den Händen des Ortsbürgermeisters Reinhard Grabowsky gab es nicht nur die Ehrennadel, sondern auch einen schönen Blumenstrauß.