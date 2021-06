Zwei gute Vorbilder

Mirko Heuer und Claus Holtmann absolvierten ihr Sportabzeichen

Langenhagen (ok). Sie gehen als gutes Vorbild voran. Bürgermeister Mirko Heuer und Unternehmer Claus Holtmann haben jetzt das dritte Mal ihr Deutsches Sportabzeichen in Gold absolviert. Prüfer Hans-Joachim Ferle überreichte standesgemäß eine eingerahmte Urkunde. Die beiden sind sich einig: "Das ist eine gute Gesundheitsprävention und hält fit." In diesem Sommer wollen die zwei die vier geforderten Disziplinen in Sachen Koordination, Ausdauer, Scnelligkeit und Kraft in Angriff nehmen. Mehr zu den Anforderungen unter www.deutsches-sportabzeichen.de.