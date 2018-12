Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Unfall auf der Kreuzung Godshorner Straße/Westfalenstraße

Langenhagen (ok). Zwei Wagen waren am Montagabend gegen 20 Uhr in einen Unfall verwickelt, der sich an der Kreuzung Godshorner Straße/Westfalenstraße an der Abfahrt zur B 522 ereignete. Zwei Beteiligte verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht, eingeklemmt war keiner. Die Feuerwehr Langenhagenn war zum Auffangen der auslaufenden Betriebsstoffe vor Ort. Angerückt waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Langenhagen mit sechs Kräften unter der Einsatzleitung von Wilhelm Rust junior. Die Einsatzdauer betrug eineinhalb Stunden.