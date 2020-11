Zwei Musikerinnen zu Gast

Gottesdienst in der Elisabethkirche am 15. November

Langenhagen (ok). Gleich zwei talentierte Musikerinnen sind im Gottesdienst der Elisabethkirche am nächsten Sonntag, 15. November, zu Gast. Beginn wie immer um 10 Uhr. Zu den beiden Künstlerinnen: Birte Annika Kuck hat an der Folkwang Hochschule Essen Instrumentalmusik mit Hauptfach Violine studiert. Im Anschluss folgte das Orchesterdiplom Viola. Sie hat bei mannigfachen Projekten im In- und Ausland teilgenommen und bei zahlreichen CD-Produktionen, auch auf historischen Instrumenten, mitgewirkt. Zudem spielt sie regelmäßig mit Ensembles wie dem Bach-Orchester unter Jörg Straube und im Rahmen der Hildesheimer Dommusik unter Domkantor Thomas Viezens.Sie ist Multiinstrumalistin und spielt unter anderem Ukulele, Akkkordeon, Gitarre und besonders die Nasenflöte. Seit einigen Jahren ist ein weiterer Schwerpunkt in ihrer Tätigkeit die musikalische Begegnung mit Senioren.Susanne Cloos hat die Geige seit dem sechsten Lebensjahr quasi nicht mehr aus der Hand gelegt. Sie ist Preisträgerin des Wettbewerbes „Jugend musiziert"„ hat langjährige Streichquartett- und Kammermusikerfahrungen sowie eine regelmäßige Orchesterarbeit. vorzuweisen. An Welttourneen hat sie in verschiedenen Besetzungen teilgenommen.Als Ärztin war sie in Deutschland und Portugal aktiv. Dort mit "Crossroads" in die Jazzszene eingestiegen, hat Workshops geleitet und unterrichtet. Im Jahr 2003 folgte dann der Ortswechsel nach Hannover. Sie verzaubert mit ihrer Zigeunergeige jedes Publikum.