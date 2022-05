Ab 18. Mai: Vortragsreihe am Flughafen

Langenhagen. Ab Mittwoch,18. Mai, startet am Flughafent die neue Vortragsreihe ‚Zweieinhalb für Zehn‘. In dieser Reihe ermöglicht der Flughafen seinen direkten Nachbarn einen Einblick hinter die Kulissen.Zweieinhalb Stunden ganz exklusiv für zehn Teilnehmer. Ob Mensch, Natur oder Technik: Die Spezialisten zeigen die faszinierende Flughafenwelt.Den Anfang macht am 18. Mai Thomas Bergen zum Thema Fluggastbrücken.20 Fluggastbrücken machen es am Hannover Airport möglich, vom Terminal direkt ins Flugzeug zu gelangen. Doch was haben Ultraschall, Laser und Temperatursensoren mit dieser gewichtigen Stahl-Glas-Konstruktion zu tun? Reicht ein Joystick, um diesen Riesen mit Leichtigkeit zu bewegen? Was noch alles dahinter stecke und wie sehr diese Technik begeistere, erklärt Thomas Bergen.