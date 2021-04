Zweimal 50 Jahre für Gabi Spier

Krähenwinkeler Christdemokratin geehrt

Krähenwinkel (ok). Doppeltes Jubiläum für Gabriele Spier, die für die CDU-Fraktion schon lange im Rat der Stadt Langenhagen sitzt und auch viele Jahre Mitglied im Krähenwinkeler Ortsrat war. Spier, die sich auch auf vielen Feldern abseits der Politik stark engagiert, gehört sowohl der Christliche Demokratischen Union als auch der Frauen Union schon seit 50 Jahren an. Für beide Jubiläen wurde sie jetzt geehrt. Heike Koehler überreichte Gabi Spier Mitgliederinnenbeauftragte des FU-Kreisverbands.einen Blumenstrauß im Namen der FrauenUnion . Der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann hatte eine Urkunde und die goldene Ehrennadel mitgebracht.Und last but not least überreichte der Krähenwinkeler CDU-Vorsitrzende und Ortsbürgermeister Steffen Hunger ihr einige Gutscheine für lokale Gastronomen - fei nach dem Motto "#supportyourlocal - Unterstütze jetzt Dein Lieblings-Restaurant".