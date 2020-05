Zweimal eine glatte Eins

Musikschüler glänzen bei der Abiturprüfung

Langenhagen (ok). Einmnal Saxofon,einmal Querflöte, zweimal 14 Punkte– zwei Schüler der Musikschule Langenhagen haben bei ihrer fachpraktischen Abiturprüfung geglänzt. Und das unrter ganz besonderen Bedindungen. Direkter Kontakt war in der Zeite der Corona-Krise ja nicht mehr möglich, Unterricht lief nur noch online über Webcam und Internet. Nicht die optimalen Bedingungen, aber es hat ja trotzdem gepasst. Die Resultate: jeweils eine glatte Eins für die Abiturienten Sonja Schreiner, dei Querflötenunterricht bei Anna-Denis Rheinländer nimmt, und für Luca Runge, die von Alexei Temkine am Saxofon ausgebildet wirde.