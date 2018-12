Zweimal richtig gut gefüllt

Weihnachtsfeier des DRK Krähenwinkel hat richtig Tradtion

Krähenwinkel (ok). Beim DRK in Krähenwinkel ist es schon Tradition: Die Weihnachtsfeier geht über zwei Tage, jeweils mittwochs und donnerstags. Und an beiden Tagen ist das Dorfgemeinschaftshaus gut gefüllt. So waren am Mittwoch etwa 150 Gäste gekommen, um den Auftritt der Schule mit ihren Musiker, der Theater- und der Gesangsgruppe zu erleben. Anschließend zeigte die Theatergruppe des DRK noch ein modernes und lustiges Stück über Christi Geburt. Ohne Uhren und Brillen, dafür aber mit einem Fernseher.