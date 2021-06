Zweite Kontingentstelle besetzt

Eishockey: Mario Trabucco bleibt bei den Scorpions

Wedemark/Langenhagen. Große Zufriedenheit bei Coach Tobias Stolikowski und Sportchef Eric Haselbacher als am Dienstag früh die Vertragsunterschrift von Mario Valery-Trabucco in derGeschäftsstelle der Hannover Scorpions eintraf. "'Super Mario', diesen Namen erhielt er während seiner DEL-Zeit bei den Augsburger Panthern, ist für uns ein ganz wichtiger Spieler, nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine“, so ein sichtlich zufriedener Coach Stolikowski. Mit dieser Verpflichtung haben die Scorpions nach Mike Hammond jetzt auch diezweite Ausländerposition für die nächste Saison besetzt. Der 34-jährige Trabucco,der sowohl die kanadische als auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, ist imLaufe der Saison 19/20 zu den Scorpions gekommen und hat in 82 Spielen 110Scorerpunkte (43 Tore und 67 Assist) erzielt. Trabucco, der sowohl als Außenstürmer als auch als Center einsetzbar ist, ist ein äußerst kreativer Spieler, der insbesondere in der vergangenen Saison auch defensiv sehr wichtige Aufgaben übernommen hat.„Marios Spielverständnis ist überragend und für uns unverzichtbar“, so CoachStolikowski. „Mario passt exakt in das neu formierte Mannschaftsgefüge und freut sich schon jetzt auf seine Rückkehr nach Deutschland“, berichtete Sportchef Haselbacher von seinemjüngsten Telefonat mit dem Kanadier.