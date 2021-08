Zweite Runde für den digitalen Stammtisch

8. September: Ausbilder herzlich eingeladen

Langenhagen. Nachdem im vergangenen Jahr viele Ausbildungsmessen, Praktika oder Speeddatings coronabedingt ausfallen mussten, ist die Digitalisierung auch in diesem Bereich stark vorangeschritten. Ob Kennenlernen mit dem neuen Chef per Videokonferenz oder eine Live-Schalte lokaler Unternehmen ins Klassenzimmer - diverse Lösungsansätze wurden ausprobiert.Und auch der Ausbilderinnen- und Ausbilderstammtisch ist erfolgreich den Weg in die digitale Welt gegangen. Nach dem ersten Stammtisch im März, der per Videokonferenz abgehalten wurde, bietet die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenhagen gemeinsam mit dem Verein Ausbildung im Verbund pro regio einen weiteren Termin an:Am Mittwoch, 8. September, von 14 bis gegen 15.15 Uhr findet der zweite digitale Ausbilderinnen- und Ausbilderstammtisch statt.Schwerpunktthema sind dieses Mal digitale Austauschformate von Betrieben mit Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen. Die unterschiedlichen Austauschformate, Erfahrungen damit sowie die Rückmeldungen der Betriebe und Schülerinnen und Schüler werden vorgestellt. Darüber hinaus ist Zeit und Raum, über eigene Erfahrungen zu sprechen und diese zu diskutieren.Außerdem wird in diesem Rahmen die Neuauflage der Online-Ausbildungsbörse „Azubi21” zur Sprache kommen.Eine Anmeldung ist bis zum 6. September direkt bei Dina de Haas, pro regio e.V. unter der E-Mail: d.dehaas@proregioev.de möglich. Die Teilnehmenden erhalten ein paar Tage vor dem Stammtisch von pro regio einen Link zu dem Meeting-Raum über Cisco Webex, mit dem sie sich am 08. September ab 13.50 Uhr einwählen können. Für die Teilnahme wird ein PC/Laptop mit Mikrofon und Kamera oder ein Smartphone benötigt.Fragen bitte unter den Telefonnummern (0511) 7307-95 04 oder unter der Telefonnummer (05173) 9 25 90-16.