"Zweiter Lebenstraum wird wahr"

Schlagersänger Louis Pawellek steht in zweiter Runde bei "Immer wieder sonntags"

Langenhagen (ok). Fleißig anrufen sollten die Fans des Schlagersängers Louis Pawellek, der in Langenhagen aufgewachsen ist, wieder am Sonntag. Die zweite Runde der Sommerhitparade bei "Immer wieder sonntags" in der ARD steht auf dem Programm. In Runde eins hatte der 21-Jährige mit seinem Song "Denn immer wenn du bei mir bist" Herausforderin Alena mit 63 Prozent klar in die Schranken verwiesen. Welches Kaliber dieses Mal auf ihn wartet, weiß Pawellek noch nicht. Aber ganz sicher kommen seine Freunde und Vorbilder, die Amigos, in die Sendung mit Stefan Mross. Louis PawelleK. "Nach meinem Auftritt bei 'Immer wieder sonntags' wird damit ein zweiter Lebenstraum für mich wahr." Los geht es im Europapark Rust in Karlsruhe live am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr.