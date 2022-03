"Enkel hatte einen Unfall"

Trickbetrüger erbeuten mit Schockanruf Bargeld und Schmuck

Trickbetrüger sind derzeit besonders aktiv am Telefon unterwegs und versuchen Senioren um Ihre Ersparnisse durch sogenannte "Schockanrufe" zu bringen. ATrickbetrüger sind in Ihren Sachverhalten sehr kreativ. Durch die "Schockanrufe"versuchen die Täter ältere Menschen um Ihre Ersparnisse und Schmuck zu bringen.Da sich die Personen durch so einen Anruf zumeist in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden und die geschilderte vermeintliche Notsituation durch die Staatsanwaltschaft glauben, würden die Personen alles für Ihre Familienmitglieder tun. Die Täter lotsen die jeweiligen Angerufenen über mehrere Stunden am Handy durch die Gegend. Sie begleiten die älteren Menschen am Telefon bei der Bargeldabhebung und geben sogar Tipps, falls der Bankangestellte nachfragen sollte, warum man eine höhere Geldsumme abhebt. "Für eine größere Anschaffung" lautet zumeist die Antwort. Im Anschluss an die Tat wird den Betroffenen noch einmal eindringlich klar und deutlich gesagt, dass man einer angeblichen Schweigepflicht unterliegt und mit niemanden darüber sprechen darf.Sollten Sie von vermeintlichen Angehörigen in Notsituationen angerufen werden, gelten folgende Hinweise der Polizei und der Justiz:- Seien Sie misstrauisch am Telefon und gegenüber fremdenPersonen. - Lassen Sie sich keine Informationen überFamilienmitglieder oder Vermögenswerte entlocken. - Legen Sieumgehend auf! (Ganz wichtig: Den Hörer richtig auflegen!) Und wählenSie die 110! Oder gehen Sie zur nächsten Polizeidienststelle. - Fallszivile "Polizisten" vor Ihrer Haustür stehen: Wählen Sie die 110!Lassen Sie sich von der Leitstelle bestätigen, dass es tatsächlich Polizeibeamte sind - die Leitstelle weiß, wo sich dieFunkstreifenwagen befinden. - Die Polizei und Justiz verlangenniemals eine Bargeld- oder Schmuckübergabe und weichen von dieser Vorgehensweise auch nie ab!"Die Staatsanwaltschaft tritt an keine Angehörigen heran und fordert Kautions- bzw. Geldbeträge", teilt Staatsanwältin Söfker, von der Staatsanwaltschaft Hannover mit.Die Polizeidirektion Hannover und die Justiz bitten darum, dass Sie ihre Großeltern und Eltern vor diesen Trickbetrügereien warnen und sensibilisieren.Weitere Verhaltenshinweise bei Trickanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie unter https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?ur...