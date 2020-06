Falsche Beamte am Telefon

Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps zum Schutz

Hannover. Sie melden sich am Telefon und geben sich gegenüber den meistälteren Gesprächspartnern als Polizeibeamte aus: Betrüger, die mit teilsdrastischen Schilderungen versuchen, an das Geld oder Wertgegenstände derAngerufenen zu kommen. Die Zahl solcher Fälle ist zuletzt deutlich gestiegen.Die Polizei warnt deshalb vor der Masche und gibt Tipps, wie man sich schützenkann.Nach Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannoverhat die Zahl der Anzeigen wegen Anrufen durch falsche Polizisten im Junideutlich zugenommen. Bei der Betrugsmasche melden sich die Täter bei denGeschädigten am Telefon und geben sich als Polizeibeamte aus. Indem sie dieAngerufenen vor bevorstehenden Aktionen vermeintlicher Krimineller warnen undihnen "Hilfe" anbieten, wollen sie das Vertrauen der Gesprächspartner gewinnen.Dabei wirken sie manipulativ und nehmen teils auch über Tage hinweg Kontakt mitden Betroffenen auf.Dieser vertraulichen Gesprächsatmosphäre können sich die Angerufenen häufig nurschwer entziehen. In der Folge fordern die Anrufer dann zur Mithilfe bei derErgreifung der vermeintlichen Täter auf. Während des geschickt geführtenGesprächs, in dem zunehmend Druck aufgebaut wird, werden die Angerufenen davonüberzeugt, Wertgegenstände beziehungsweise Bargeld vor die Tür zu legen, damitdiese von der vermeintlichen Polizei unerkannt abgeholt werden kann.Auf der Suche nach Opfern führen die Täter erfahrungsgemäß eine Vielzahl vonAnrufen durch. Daher steigt die Wahrscheinlichkeit, selbst davon betroffen zusein. Die Trickbetrüger sind zudem erfinderisch und passen ihre Vorgehensweiseaktuellen Gegebenheiten an. So könnten sich die Täter auch Geschichten imZusammenhang mit der Corona-Pandemie erfinden oder geben sich als Staatsanwälte,Notare oder Gerichtsvollzieher aus.Die Polizei gibt folgende Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:- Bleiben Sie misstrauisch, auch wenn Sie einen Anruf von einemPolizeibeamten erhalten- Wenn Sie sich im ersten Moment überfordert fühlen, legen Sie auf- Rufen Sie eine Polizeidienststelle an, um den Sachverhalt zuklären oder nutzen Sie den Notruf unter Telefon 110- Geben Sie am Telefon auf keinen Fall Auskunft über ihrepersönliche oder finanzielle Situation- Notieren Sie möglichst die Telefonnummer des Anrufers, falls sieangezeigt wird- Die Polizei wird sie niemals per Telefon auffordern, ihreWertgegenstände vor die Tür zu legenVorsicht ist auch geboten, wenn dazu aufgefordert wird, sich bei der örtlichenPolizeidienststelle durch einen Rückruf zu legitimieren. Der Täter täuscht danndurch das Einspielen eines Freizeichens vor, dass die Verbindung unterbrochenwurde, obwohl diese weiter besteht. Wenn das Opfer nun die Nummer der örtlichenPolizei oder die 110 wählt, wird keine neue Verbindung aufgebaut. Stattdessentäuscht derselbe Täter oder ein Komplize vor, den Anruf als "richtige Polizei"wieder anzunehmen. Trennen Sie also die Verbindung durch Auflegen und wenden siesich an die Notrufnummer 110, wenn möglich von einem anderen Telefon. Lassen Siesich nicht durch den Anrufer verbinden!Auch können die auf dem Telefon angezeigten Nummern über eine Softwaremanipuliert werden. Im Falle falscher Polizeibeamter wird teils die Rufnummerder örtlichen Polizeidienststelle oder die örtliche Vorwahl in der Verbindungmit der 110 angezeigt. Die Anzeige einer bekannten Rufnummer ist also kein Grundfür falsches Vertrauen.