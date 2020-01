Ostern in England

Sprachkursus und Urlaub perfekt kombiniert

Langenhagen/Wedemark. Der Deutsch-Englische Freundschaftsclub unterstützt die Kommunikation zwischen Großbritannien und Deutschland und bietet dafür Feriensprachkurse in der englischen Küstenstadt Torquay an. Erfahrene Betreuer begleiten die Reise der zwölf bis 19 Jahre alten Teilnehmer. Neben den Sprachkursen, die von Muttersprachlern gelehrt werden, gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Junge Leute ab 16 Jahren können auch unsere Intensivsprachkurse in internationalen Gruppen in Oxford besuchen. Diese Kurse sind bestens geeignet, um Defizite in der Schule auszugleichen oder sich aufs Abi vorzubereiten. Englischsprachige Lehrkräfte, herzliche Betreuer und ausgewählte Gastfamilien sorgen dafür, dass es mit dem Lernen klappt und die Teilnehmer sich rundum wohlfühlen. Vielseitige Freizeitaktivitäten machen die Sprachreise perfekt.Weitere Infos zu den Sprachreisen gerne von Silvana Kaboth, Telefon (09128) 76 12 und auf www.gb-sprachreisen.de.