Sicher durch die Motorradsaison

Tipps der Polizei

Heidekreis/Reguion. Der Frühling ist da, viele Motorradfahrer haben ihre Maschinenbereits aus der Garage geholt. Mit dem Beginn dieser Jahreszeit und demanhaltend guten Wetter steigt erfahrungsgemäß die Zahl der im Straßenverkehrschwer verletzten und getöteten Motorradfahrer oder -sozia. In den vergangenenWochen kam es im Heidekreis bereits zu mehreren schweren Verkehrsunfällen, andenen Motorradfahrer beteiligt waren. Der Verkehrssicherheitsberater derPolizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder, gibt zu Beginn der Motorradsaisoneinige Tipps:- Manche Biker sind durch die Winterpause von ihrem Motorradentwöhnt. Sie sollten sich Zeit nehmen und sich langsam wieder an dieSitzbank und das Handling der Maschine gewöhnen. Dazu eignet sichhervorragend ein Fahrsicherheitstraining. - Vor dem ersten Startsollte das Motorrad technisch in allen Bereichen überprüft underkannte Mängel beseitigt werden. - Das Motorrad als einspurigesFahrzeug wird durch die fehlende Breite nicht selten übersehen, sodass zu der vorgeschriebenen Beleuchtung auch unbedingt auf helle,erkennbare oder besser reflektierende Funktionskleidung geachtetwerden sollte. - Gegenüber den vierrädrigen Verkehrsteilnehmern fehltMotorradfahrern die Knautschzone. Sie müssen doppelt aufmerksam seinund für sich und die anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken. Gerade zuSaisonbeginn rechnen viele Autofahrer nicht mit Motorradfahrern. -Dass zu dem Helm auch eine komplette Schutzkleidung mit Protektorengehört, ist für viele schon klar, jedoch sei auch den letztenMotorradfreunden ans Herz gelegt, dass die geeignete Ausrüstung daseigene Leben schützen kann. - Überholmanöver aus dem sogenannten"toten Winkel" lassen sich vermeiden, wenn der Vorgang rechtzeitig,mit dem notwendigen Abstand zum Vorausfahrenden, eingeleitet wird. Zuvielen schweren Unfällen kommt es auch, wenn eine Fahrzeugkolonneüberholt wird. Hier sollte man stets mit abbiegenden oderausscherenden Fahrzeugen rechnen. - Passen Sie Ihr Fahrverhalten denStraßen- und Witterungsverhältnissen und vor allem Ihrem eigenenKönnen an. Auch für Motorradfahrer gilt: Nicht angepasste oder zuhohe Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen! - Alkohol undStraßenverkehr verbieten sich für jeden Fahrzeugführer. Nicht nur diezu erwartenden rechtlichen Konsequenzen können den Fahrspaß vorzeitigbeenden. Ein Unfall wäre noch schlimmer und hätte unter Umständenfatale Folgen. - Nutzen sie, sofern diese zukünftig wiederstattfinden werden, Angebote einiger Verkehrsorganisationen undnehmen sie an einem Fahrsicherheitstraining teil.