100 Läufer werden erwartet

Silvesterlauf beim TSV Godshorn

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und der TSV Godshorn lässt das Jahr wieder mit einem Silvesterlauf ausklingen. Aus einer Idee hat sich ein kleines Highlight entwickelt, dass das Veranstaltungsteam um Spartenleiter Wolfgang Krause jedes Jahr auf die Beine stellt. Es werden um die 100 Läuferinnen und Läufer erwartet, die sich jeweils für eine der drei angebotenen Strecken anmelden können. Um 11.30 Uhr startet der Kinderlauf, bei dem die Junioreninnen und Junioren eine 700 Meter lange Strecke bewältigen müssen. Im Anschluss um 12 Uhr ertönt dann der Startschuss für die vier Kilometer und acht Kilometer langen Strecken. Startpunkt und Zieleinlauf ist das Bernhard Ryll Sportzemtrum am Spielplatzweg in Godshorn. Im Ziel erwartet die Läuferinnen und Läufer eine Erfrischung oder ein Glas Sekt. Für das leibliche Wohl rund um die Veranstaltung ist gesorgt. Die Siegerehrung erfolgt eine Stunde nach dem Startschuss, wobei auch die besten Kostüme prämiert werden. Die Anmeldung erfolgt per Mail an: TSV-Godshorn.Geschaeftsstelle@t-online.de oder direkt im Vereinsheim des TSV Godshorn. Kurzentschlossene können sich bis 11 Uhr für den Lauf vor Ort anmelden. Eine Startgebührt gibt es nicht, doch die Spendenbox vor Ort freut sich über jede Aufmerksamkeit. Der TSV Godshorn freut sich über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Zuschauer sind herzlich wilkommen.