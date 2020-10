145 Sportabzeichen

Sportabzeichenverleihung beim Sport Club Langenhagen

Die Sportabzeichenverleihung 2020 des SC Langenhagen läuft unter der Tribüne im Walter Bettges-Stadion. Die Erwachsenen und Jugendliche der Abteilung Fußball, Handball und Leichtathletik bekommen ihre Urk. u. Nadeln in den Hallen während des Trainings verliehen. Alle anderen Sportabzeichenbewerber werden gebeten sich ihre Urk. bzw. Nadel am 28.10.20 um 17.30 Uhr unter der Tribüne im Walter Bettgesstadion einzufinden und diese in Empfang zu nehmen. Mund und Nasenschutz ist Pflicht.Jugend-Bronze: Beyer Leonie 1., Behrens Simon 1., Chudin Theo 1., Demirkol Kayan 1., Gaschutin Mazur Miroslav 1., Matthes Jaron 1., Marscholik Christian 1., Wittmann Lenia 1., Yavson Miran 1., Weissenfels Anna-Lea 2., Linding Frida 2., Matthes Jaron 3., Franke Leonie 4., Yavsan Miran 4., Behrla Finja 5., Silber: Bartkovicz Marie 1., Böhne Carolin 1., Bruchardt Marie 1., Deliga Charlotte 1., Dissanayake Thamodie 1., Gaschutin Mazur Rastislav1., Götze Ida 1., Hansing Lea 1., Kurz Theodor 1.,Müller Jannes 1., Meiling Paula 1., Phillipps Hanna 1., Wehrhan Nele 1., Dusche Chralotte 2., Gronwald Celina Sophie 2., Hoppe Elaine 2., Hoppe Estelle 2., Jüttner Minje 2., Reuter Annika 2., Sauer Enya 2., Dauber Leonie 3., Hoppe Emelie 3., Fahner Nelly 3.,Hoe Jack 3 ., Hoffmann Camille 3., Jüttner Jette 3., Lüschen Lissie 3., Münkel Luisa 4., Pardo Cordes Amelie 4., Sauer Tobias 4., Hennecke Ben 6., Lüschen Lenja 6., Sellmann Tore 6., Rollow Peter 7., Meyer Marlena 8., Meyer Jannes 9., Gold: Behrends Lysiane 1., Brand Lina 1., Eden Annika 1., Freise Minou 1., Janecke Mariella 1., Jüttner Nieke ., Koch Emilie 1., Krüger Yivi 1., Kubsch Jule 1., Klein Lisa 1., Klause Niclas 1., Menzel Lilly 1., Möller Maja 1., Müller Jannes 1.,Papaioannou Evanthia 1.,Röske Annila 1., Wittrock Anne 1., Deperrest Azcarate Irati 2., Fründ Rike 2., Götze Mia 2., Hirsch Laura 2., Schmitz Julian 2., Behrla Jana 3., Götz Pia 3., Möller Pia 3., Schymosch Emily 3., Stünkel Isa 3., Yoldas Derya 3., Euhus Joel 4., Georgi Iris 4., Lürsen Tim 5., Meyer Ricarda 5., Winter Merle 5., Lüschen Lynn 6., Rollow David 6., Otto Rouven 7., Müller-Matheis Aron 9..Erwachsene –Bronze. Krähe Thomas 1., Kindel Wofgang 43., Stoffer Dietrich 64.Silber: Janecke Maureen 1., Rollow Elena 1.,Stahn Brigitte 1., Wolter Dennis 1., Hoppe Dennis 2., Schünemann Oliver 2., Seifert Tobias 3., Lüschen Melanie 5., Sellmann Kirsten 7., Nixdorf Bruno 44., Hoffmann Siegfried 52., Seyda Klaus 61.,Gold: Dankowsky Felix 1., Eden Frederik 1., Goldammer Ralph 1., Götze Patrick 1., Jüttner Marieke 1., Jüttner Björn 1., Knöckel Toni 1., Meyer Corinna 1., Moya Rutz Manuel 1., Noltemeyer Emily 1., Siebert Christoph 1., Zöller-Jähner Maren 1., Götz Brigitte 2., Götz Tilmar 2., Kranz Dieter 2., Wagner Wolfgang 2., Heuer Mirko 3., Holtmann Claus 3., Rollow Andreas 3., Herzog Sigrid 4., Lüschen Thorsten 4., Kubsch Stephanie 5., Lüschen Marc 5., Krebs Oliver 6., Cierpka Rainer 8., Kleinemas Monika 8., Lührs Manuela 8., Dittmer Jürgen 12., Gottschalk Anke 12., Meise Sabine 12., Seibert Hans Joachim 21., Janke Claudia 22., Meyer Gerd Rüdiger 23., Teufert Yoshiko 29., Teufert Karlheinz 33., Müller-Präder Markus 34., Ferle Hans-Joachim 37., Tietze Helga 41., Sieling Bärbel 43., Spiller Helga 44., Trümper Marlis 52..Gold mit Zahl: Gutewort Dorit 10., Janke Steffen 20., Schnuer Dieter 45.Die Verleihung der Sportabzeichen geht in diesem Jahr im Rahmen der Corona-Pandemie etwas anderes über die Bühne als in den vergangenen Jahren.