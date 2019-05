All Stars kommen

(ok). Sie tragen alle die 96 in ihrem Namen: 23 Jahre nach seiner Gründung hat sich der FC YU 96 in Srpski Fudbalski Klub Hannover 1996 umbenannt. Dieser Anlass soll gebührend mit einem Spiel gegen die All Stars von Hannover 96 gefeiert werden. Termin: Sonnabend, 1. Juni, ab 14 Uhr auf der Anlage von Sparta Langenhagen auf der Emil-Berliner-Straße. Auf die Zuschauer warten nicht nur interessante Fußballgrößen, sondern auch leckere Balkanspezialitäten.