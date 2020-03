Alle vier Teams am Ball

Fußball-Kreisliga startet wieder

(ok). In der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, hat DJK Sparta Langenhagen am vorigen Wochenende mit 1:3 gegen SG Limmer verloren. Der TSV Godshorn II hat bei SV Linden 07 mit 2:0 gewonnen. Das Spiel des TSV KK II gegen SC Ayyildiz ist ausgefallen. Am nächsten Sonnabend, 14. März, um 15 Uhr trifft die Krähen-Reserve auf SG Limmer. Die Landesligareserve des TSV Godshorn fährt am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr zum SG Letter. Sparta Langenhagen trifft zur gleichen Zeit auf SG v. 1874 Hannover. In der Staffel zwei muss der SV Dedensen am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr beim SV Dedensen antreten.