Am Maschsee und auf Lanzarote

SCL-Triathleten am Start

SCL-Triathleten waren beim Maschsee-Traithlon und beim Ironman auf Lanzarote am Start. Roswitha Ebel wurde im Herzen Hannovers Fünfte in ihrer Altersklasse, Francisco Cabanillas Garcias 31. und damit Dritter in seiner Altersklasse. Es ging über die Sprintdistanz 500 Meter Schwimmen,20 Kilometer Fahrradfahren und fünf Kilometer Laufen. Über die olympische Distanz (1,5 Kilometer, 40 Kilometer, zehn Kilometer) zeigte Paul Janicki mit 2:12.12 Stunden eine starke Leistung. Er wurde 79. und Achter seiner Altersklasse. Beim Ironman auf Lanzarote kam Raimund Schultz nach 14:07 ins Ziel und wurde Dritter seiner Altersklasse.